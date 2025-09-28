Brasil espera la extradición de empresario detenido por fraude bancario en Argentina

3 minutos

Río de Janeiro, 28 sep (EFE).- Las autoridades de Brasil esperan la extradición del empresario brasileño Gabriel Spalone, arrestado el sábado al desembarcar en Argentina en un vuelo procedente de Panamá y que es acusado por la Policía de Sao Paulo de un millonario fraude bancario.

Spalone, de 29 años, permanecerá detenido en Argentina mientras espera los trámites de su extradición a Brasil, informó este domingo en un comunicado la Policía Federal brasileña, que dijo haber coordinado una operación en diferentes países que culminó con la captura de Spalone en la noche del sábado en Buenos Aires.

Según el organismo, el arresto fue efectuado por la Policía Federal de Argentina con el apoyo de la Policía Civil de São Paulo, de la Interpol y de autoridades da Argentina, Panamá, Paraguay y Estados Unidos.

El influyente empresario llegó a ser detenido el viernes a petición de las autoridades brasileñas en Ciudad de Panamá, en donde hizo una escala antes de proseguir un vuelo con rumbo a Dubai, pero tuvo que ser liberado pocas horas después porque hasta ese momento su nombre no había sido incluido en la lista roja de buscados por la Interpol.

Spalone, considerado como prófugo en Brasil desde el pasado martes, cuando la Policía Civil intentó cumplir una orden de prisión en su contra, viajó el jueves a Paraguay, en donde compró un pasaje con destino a Nueva York y escala en Panamá.

En Ciudad de Panamá, sin embargo, desistió de proseguir con rumbo a Estados Unidos y compró un pasaje con destino a Dubai, pero fue detenido por las autoridades panameñas cuando pretendía embarcar por petición de Brasil.

De acuerdo con la nota, Spalone es acusado de un millonario fraude contra una entidad bancaria brasileña que resultó en el desvío de 146 millones de reales (unos 27,3 millones de dólares), gran parte de los cuales fue recuperado.

La policía de São Paulo, que detuvo a dos de sus cómplices, aún intenta recuperar 39 millones de reales (unos 7,3 millones de dólares) desviados mediante transferencias ilícitas a diferentes cuentas.

Spalone es propietario en Brasil de las empresas Dubai Cash y Next Trading Dubai, que ofrecen servicios financieros digitales, y cuenta con unos 800.000 seguidores en sus cuentas en las redes sociales.

Los responsables por el fraude al parecer aprovecharon que las empresas del acusado tienen conexiones con diferentes bancos que les ofrecen transferencias bancarias para desviar de forma ilícita recursos de cuentas de terceros.

De acuerdo con la investigación, sus empresas realizaron en febrero pasado, en un período de menos de cinco horas, cerca de 600 transferencias ilegales de recursos depositados en diez cuentas de un mismo banco, que totalizaron 146 millones de reales.

El abogado de Spalone, Eduardo Maurício, informó en un comunicado que ya solicitó la revocación de la orden de prisión contra Spalone expedida en Brasil y la consecuente exclusión de un nombre de la lista de buscados por Interpol.

El abogado dijo igualmente que representará a Spalone en el proceso de extradición que se le seguirá en Argentina para intentar impedir su entrega a Brasil. EFE

cm/gad