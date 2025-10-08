Brasil exportó en septiembre un volumen récord de carne bovina pese a aranceles de EE.UU.

2 minutos

Río de Janeiro, 8 oct (EFE).- Brasil, mayor productor y exportador mundial de carne bovina, embarcó en septiembre un récord de 352.000 toneladas de la proteína, un 31,1 % más frente al mismo mes de 2024, pese a las restricciones arancelarias al producto impuestas por Estados Unidos, informaron este miércoles fuentes empresariales.

Las exportaciones en septiembre superaron en un 17,6 % las de agosto y generaron una renta de 1.800 millones de dólares, valor en un 18,4 % superior al del mismo mes del año pasado, según los datos divulgados por la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

De acuerdo con la patronal, el volumen embarcado es el mayor ya registrado en un mes desde que el indicador comenzó a ser medido en 1997 y fue posible gracias a que el aumento de las ventas a países como China y México compensó la caída de las exportaciones a EE.UU.

Estados Unidos era hasta julio el segundo destino de las exportaciones brasileñas de carne bovina, pero en septiembre cayó al quinto lugar por la reducción de las compras ante las restricciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump.

El Gobierno estadounidense impuso desde agosto un arancel adicional del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños, incluyendo las carnes, como represalia por la «caza a las brujas» que, según Trump, sufre el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

En el caso de la carne bovina, los importadores estadounidenses pasaron a pagar una tasa del 76,4 %, ya que el 50 % adicional se sumó al arancel del 26,4 % ya existente.

Según la Abiec, China se mantuvo en septiembre como el mayor comprador de la carne bovina brasileña, con 190.500 toneladas (1.060 millones de dólares), casi la mitad de todo lo exportado.

Enseguida se ubicaron la Unión Europea, con 15.400 toneladas, México (13.200 toneladas), Filipinas (12.700 toneladas) y Estados Unidos (9.900 toneladas).

Con el fuerte salto en septiembre, las exportaciones acumuladas en los nueve primeros meses del año llegaron a 2,44 millones de toneladas, con un crecimiento del 16 % frente al mismo período de 2024, y los ingresos a 12.400 millones de dólares, un 35,4 % más.

Además de China, que aumentó sus compras de carne bovina brasileña en un 47 % en lo que va del año, otros mercados que elevaron significativamente sus importaciones fueron México (+213 %), Unión Europea (+109 %), Rusia (+50 %) y Chile (+25 %). EFE

cm/cms/lnm