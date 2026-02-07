Brasil expresa su «consternación» por atentado terrorista en Pakistán

Río de Janeiro, 7 feb (EFE).- El Gobierno de Brasil manifestó este sábado su «consternación» por el atentado terrorista perpetrado el viernes en Islamabad, donde una explosión dentro de una mezquita dejó al menos 31 muertos y más de 160 heridos, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, la cancillería brasileña reiteró el «firme repudio a todo y cualquier acto de terrorismo» y reafirmó su compromiso con la defensa de la paz y la seguridad internacionales.

Brasil también transmitió su solidaridad al pueblo y al Gobierno paquistaní por los hechos y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó pronta recuperación a los heridos.

La tragedia se produce después de otro ataque suicida registrado en noviembre a las afueras de un complejo judicial de distrito en la capital paquistaní, en el que murieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas, y se sitúa como la peor desde el atentado contra el hotel Marriott en 2008, que dejó más de 50 fallecidos. EFE

mat/gpv