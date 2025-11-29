Brasil expresa su «profundo pesar» por las víctimas y estragos de un ciclón en Sri Lanka

Río de Janeiro, 29 nov (EFE).- Brasil expresó este sábado su «profundo pesar» por las pérdidas humanas y los daños materiales ocasionados por el paso del ciclón Ditwah en Sri Lanka, donde las autoridades contabilizan más de 150 muertos y cerca de 200 desaparecidos, informaron fuentes oficiales.

La cancillería transmitió en un comunicado la solidaridad del país sudamericano con el pueblo y el Gobierno de Sri Lanka tras los estragos que han golpeado a esa nación y sostuvo que hasta el momento no se han reportado víctimas brasileñas por el fenómeno.

Según datos oficiales al menos 176 personas están desaparecidas y unas 650.000 afectadas.

Más de 78.000 víctimas fueron evacuadas hacia 716 centros de seguridad habilitados, mientras continúan las labores de rescate en zonas afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra.

Brasil ha seguido de cerca las tragedias que han dejado las intensas lluvias en el Sudeste Asiático, las cuales han sido consideradas las más destructivas de los últimos años.

El lunes el ministerio de Exteriores subrayó en otro comunicado la importancia de impulsar iniciativas multilaterales «ambiciosas, robustas e inclusivas» para reducir la vulnerabilidad y compensar las pérdidas y daños sufridos por países en desarrollo golpeados por fenómenos climáticos extremos. EFE

