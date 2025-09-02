Brasil formaliza su demanda para convertirse en miembro de la AIE

2 minutos

París, 2 sep (EFE).- Brasil ha formalizado su demanda para convertirse en miembro de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que reúne a los grandes consumidores de energía del mundo desarrollado, anunció este martes el organismo vinculado a la OCDE.

La solicitud la presentó el embajador brasileño Sarquis J.B Sarquis ante el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, con una carta del ministro de Exteriores, Mauro Vieira y del ministro de Minas y Energías, Alexandre Silveira, en la que piden lanzar el proceso de acceso.

Los dos ministros subrayan a Fatih su agradecimiento por la colaboración que mantiene su país con la agencia, «que ha contribuido de manera significativa al avance de las políticas energéticas en Brasil a lo largo de los años».

En concreto, señalan que eso ha permitido una revisión «en profundidad» de las políticas energéticas brasileñas.

También hacen alusión a la posición de Brasil como «exportador neto de petróleo», con una «combinación energética diversificada y su creciente papel de liderazgo en el uso de fuentes limpias y renovables, contribuirá aún más al trabajo de la AIE y a la cooperación internacional en el sector energético».

Para el máximo responsable de la AIE, que Brasil quiera convertirse en miembro supondrá «un avance importante para la gobernanza internacional» tras «muchos años de cooperación cada vez más estrecha en una amplia gama de cuestiones energéticas».

La agencia hizo notar que Brasil es el mayor país de Latinoamérica por su población (210 millones de habitantes) y como «un gran productor y exportador de petróleo».

A ese respecto, señaló que tiene «un papel clave para el respaldo de la seguridad energética internacional» y también está bien situado en la transición energética.

La AIE tiene en la actualidad 32 países miembros y hay cuatro que están en proceso de adhesión. Brasil, por otra parte, es igualmente candidato a ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). EFE

ac/ad