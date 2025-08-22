The Swiss voice in the world since 1935

Brasil gana el relevo 4×400 masculino e impone récord en los Juegos Panamericanos Junior

Luque (Paraguay), 22 ago (EFE).- El equipo masculino de Brasil impuso este viernes récord en la prueba de los 4×400 metros relevo de los Juegos Panamericanos Asunción 2025.

Matheus da Silva, Vinícius Galeno, Jadson de Lima y Elías dos Santos llevaron el testigo a la meta en un tiempo de 3 minutos, 03 segundos y 76 centésimas, y quebraron la marca del equipo de Ecuador de 3:08.02 en los juegos de Cali 2021.

La medalla de plata la obtuvieron los jamaicanos Omary Robinson, Jasauna Dennis, Kevin Bliss y Tyreece Hyman, que cronometraron 3:06.59.

Los puertorriqueños José Figueroa, Alejandro Rosado, Ricardo Cruz y Natanael Vigo llegaron en el tercer lugar y se adjudicaron el bronce con un tiempo de 3:07.29.

El último día del atletismo en los Panamericanos Junior de Asunción se disputa en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP). EFE

