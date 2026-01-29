Brasil generó 1,2 millones de empleos formales en 2025, el dato más bajo desde 2020

1 minuto

Río de Janeiro, 29 ene (EFE).- Brasil, la mayor economía de América Latina, generó 1.279.498 empleos formales en 2025, un 23,7 % menos que en 2024 y el peor saldo desde 2020, cuando el país se vio impactado por la pandemia de la Covid-19, informó este jueves el Gobierno.

Solo en diciembre se perdieron en el país 618 plazas con todas las garantías laborales, según los datos divulgados por el Ministerio del Trabajo.

A pesar de la desaceleración, unos 48,4 millones de trabajadores terminaron el año con contrato formal, lo que supone un 2,7 % más que en 2024.

De acuerdo con la cartera, todos los sectores registraron un saldo positivo en la generación de empleos durante el año pasado.

El de servicios continúa a la cabeza con un aumento de 3,2 % frente a 2024. Le siguieron el de comercio, construcción, industria y el agropecuario.

La creación de puestos de trabajo en Brasil fue prácticamente constante durante todo el año, siendo febrero el mes que más registros presentó (438.107) y diciembre con un balance negativo.

El menor ritmo de creación de empleos formales coincide con el enfriamiento de la economía brasileña, que en 2024 creció un 3,4 % y en 2025 se calcula que superó ligeramente el 2 % como consecuencia de los elevados tipos de interés, actualmente en el 15,0 % anual. EFE

mat/cms