Brasil inicia el retiro de los subsidios a los combustibles tras la caída de los precios

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Río de Janeiro, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Brasil anunció este martes el inicio del retiro gradual de los subsidios concedidos a los combustibles para contener el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios internos, por considerar que el mercado internacional del petróleo comenzó a estabilizarse.

El primer paso del proceso, que entrará en vigor este miércoles, es la reducción parcial de la subvención que el Gobierno estaba pagando sobre los precios del diesel, mientras que un ajuste similar para la gasolina será anunciado en los próximos días, informó el Ministerio de Hacienda.

El secretario ejecutivo de la cartera, Rogério Ceron, afirmó que la decisión responde a la caída de las cotizaciones internacionales del crudo tras la disminución de las tensiones geopolíticas y al retorno del barril de referencia Brent a niveles próximos a los 80 dólares en que estaban antes de la guerra en Irán.

Según el funcionario, el objetivo es desmontar gradualmente un programa concebido como temporal y evitar distorsiones permanentes en las cuentas públicas.

Los subsidios fueron aprobados en abril para impedir que el encarecimiento del petróleo, provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio, se trasladara a los consumidores brasileños.

El paquete incluyó ayudas directas a productores e importadores de diesel, beneficios para el gas licuado de petróleo (GLP) y exenciones tributarias para el combustible de aviación, además de otras medidas destinadas a contener la inflación.

De acuerdo con el Gobierno, el retiro será progresivo para evitar oscilaciones bruscas en los precios al consumidor.

El Ministerio de Hacienda sostuvo que la normalización del mercado petrolero también contribuirá a aliviar las presiones inflacionarias y a mejorar las perspectivas para la política monetaria, al reducir uno de los principales factores de incertidumbre que habían impulsado la adopción de las subvenciones.

El Gobierno reiteró que seguirá monitoreando la evolución de los precios internacionales del petróleo y que podrá revisar el cronograma de eliminación de los subsidios si se produce un nuevo deterioro del escenario geopolítico o un repunte significativo de las cotizaciones del crudo. EFE

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