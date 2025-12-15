Brasil inicia el trámite para extraditar a un diputado bolsonarista que huyó a EE.UU.

2 minutos

Brasilia, 15 dic (EFE).- La Corte Suprema de Brasil inició este lunes el trámite para pedir la extradición de un diputado condenado en la causa por golpismo que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro y que se fugó hacia Estados Unidos en septiembre pasado.

Se trata de Alexandre Ramagem, diputado del Partido Liberal y que recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según se concluyó en el juicio, fue liderada por Bolsonaro con la intención de conservar el poder tras ser derrotado en las urnas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En los mismos días en que el proceso concluía, en septiembre pasado, Ramagen viajó al norte del país, ingresó a Guyana por vía terrestre y luego viajó hacia Estados Unidos, donde se encuentra hasta ahora.

El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, pidió este lunes que el Ministerio de Justicia sea notificado sobre esa situación, a fin de que se inicie el trámite para la extradición del diputado.

El Ministerio de Justicia deberá analizar el caso y, en caso de que apruebe la solicitud del magistrado, el proceso continuará a través de la cancillería, que será responsable de informar a las autoridades de Estados Unidos.

La situación de Ramagem es similar a la de la ahora exdiputada Carla Zambelli, también alineada en la extrema derecha y condenada a diez años de prisión, pero por contratar a un pirata informático para invadir los sistemas del Poder Judicial en pleno proceso para las elecciones de 2022, en las que Lula derrotó a Bolsonaro.

Zambelli huyó también hacia Estados Unidos y luego siguió hacia Europa, pero fue capturada en Roma a mediados de este año y espera por la decisión de la Justicia italiana sobre su extradición. EFE

ed/mp/ajs