Brasil inicia trámite para ser el primer país latinoamericano en emitir títulos en China

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Río de Janeiro, 25 jun (EFE).- El Gobierno brasileño dio este jueves el primer paso formal para convertirse en el primer país de América Latina en emitir deuda soberana en yuanes, al entregar una carta de intención a las autoridades chinas para lanzar los denominados «bonos panda», informó el Ministerio de Hacienda.

La operación le permitirá al Tesoro Nacional de Brasil diversificar su base de inversionistas, reducir el costo de financiación y estrechar la cooperación financiera con China, explicó la cartera de Hacienda en un comunicado.

La carta de intención fue entregada por el ministro brasileño de Hacienda, Dario Durigan, al gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, durante una ceremonia celebrada en Pekín, en la sede de la autoridad monetaria china.

Según el Ministerio de Hacienda, la iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar las fuentes de financiación de la deuda pública y fortalecer los vínculos económicos y financieros entre la mayor economía latinoamericana y la mayor economía asiática.

Los llamados «panda bonds» son títulos de deuda emitidos por entidades extranjeras en el mercado chino y denominados en renminbi, la moneda oficial del país, cuya unidad es el yuan.

El mercado de bonos de China es el segundo mayor del mundo y ofrece costos de financiación considerablemente inferiores a los de las emisiones en dólares.

Durigan afirmó que, en una primera operación, el Gobierno prevé captar hasta 5.000 millones de yuanes (unos 740 millones de dólares) y destacó que las tasas de interés de este tipo de emisiones se sitúan entre el 1,7 % y el 2,0 % anual, muy por debajo de las pagadas por Brasil en sus más recientes colocaciones de deuda en dólares.

Tras la ceremonia, el ministro negó que la decisión esté relacionada con las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos y aseguró que responde a una estrategia soberana de largo plazo.

«No estamos bajo ninguna presión. Brasil tiene socios en todo el mundo y seguirá ejecutando su estrategia nacional independientemente de condicionamientos externos», afirmó.

Pan, por su parte, expresó el respaldo de las autoridades chinas a la operación y aseguró que la emisión de bonos panda por parte de Brasil puede convertirse en «un puente importante» para la cooperación financiera bilateral. EFE

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