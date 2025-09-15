Brasil lanza sistema para medir diariamente la deforestación en la Amazonía

Río de Janeiro, 15 ago (EFE).- El Gobierno brasileño lanzó este lunes un sistema de vigilancia por satélite y análisis de datos con inteligencia artificial con el que se propone medir diariamente la deforestación en la Amazonía, tanto de las áreas selváticas como de las ya devastadas.

La nueva herramienta perfecciona, amplía y actualiza diariamente el sistema de vigilancia por satélite que Brasil ya usa para medir la deforestación en las áreas con vegetación intacta de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, el llamado Deter, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo con la cartera, a diferencia del Deter tradicional, que detecta la deforestación en áreas con selva densa, el llamado Deter NF amplía la cobertura para áreas no selváticas, como sabanas, pastizales, campos naturales y áreas de transición, que representan cerca del 20 % de toda la Amazonía.

El nuevo sistema utiliza las imágenes de satélite a disposición del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) y herramientas de inteligencia artificial para detectar cualquier tipo de alteración en la vegetación, como tala, incendios, minería y otras actividades irregulares.

Los informes diarios resultantes, públicos y gratuitos, podrán ser consultados en el portal del INPE.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la innovación representa un avance en la gestión ambiental de la Amazonía y fortalece el poder de fiscalización de los órganos responsables de combatir la deforestación en la región.

«Estamos llenando un vacío que era crítico en la fiscalización. Antes no disponíamos de información diaria y ahora la tendremos con transparencia y agilidad. Eso fortalece la acción fiscalizadora del Estado», afirmó el secretario extraordinario de Control de la Deforestación del Ministerio, André Lima, citado en un comunicado.

Según el INPE, las técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes conseguidas con la inteligencia artificial serán adaptadas para que el país también pueda medir diariamente la deforestación en otros biomas, como el Cerrado (sabana brasileña), el Pantanal, el Bosque Atlántico, la Caatinga y la Pampa.

«Estamos aplicando técnicas avanzadas de procesamiento de imagen con la ayuda de métodos de aprendizaje por máquina (inteligencia artificial) para crear un sistema robusto y confiable que atienda la necesidad urgente de protección de todos los ecosistemas», dijo el coordinador de Programas de Biomas del INPE, Claudio Almeida.

Según los últimos datos del Deter tradicional, divulgados el pasado viernes, la deforestación en la Amazonía se redujo un 36,6 % en agosto de este año en comparación con el mismo mes de 2024. EFE

