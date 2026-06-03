Brasil lanza su primera subasta de baterías para almacenar energía renovable

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Río de Janeiro, 3 jun (EFE).- El Gobierno brasileño publicó este miércoles las directrices para la primera subasta de sistemas de almacenamiento de energía con baterías del país, una iniciativa con la que busca aumentar la seguridad del suministro eléctrico y reducir las pérdidas derivadas de la creciente generación de fuentes renovables.

El Ministerio de Minas y Energía informó en un comunicado que la licitación se realizará en dos subastas, previstas para los días 2 y el 4 de diciembre, y que los vencedores se adjudicarán contratos de 15 años.

El proceso permitirá contratar potencia suministrada por sistemas de almacenamiento conectados al Sistema Interconectado Nacional, la red que integra la mayor parte de la generación y distribución eléctrica de Brasil.

Según las reglas divulgadas por el Ministerio, los proyectos contratados tendrán que utilizar baterías nuevas y estar en condiciones de suministrar energía al sistema cuando sean requeridos por el operador, especialmente en momentos de mayor demanda o de restricciones en la oferta.

La subasta marcará la entrada formal de la tecnología de almacenamiento a gran escala en el mercado eléctrico brasileño, que en los últimos años experimentó una rápida expansión de las fuentes eólica y solar.

La necesidad de incorporar equipos de almacenamiento al sistema eléctrico brasileño se hizo evidente en los últimos meses ante el fuerte aumento de la generación renovable.

En determinadas horas del día, principalmente en regiones con elevada producción eólica o solar, la electricidad generada supera la capacidad de consumo o de transporte de las redes de transmisión, lo que obliga al Gobierno a ordenarle a algunas plantas a que reduzcan temporalmente su producción.

El recorte de generación ha afectado especialmente a parques eólicos del nordeste brasileño, una de las regiones con mayor potencial de generación renovable del país.

Como consecuencia, parte de la energía producida no llega a ser aprovechada.

Los sistemas de baterías permitirán almacenar esos excedentes para liberarlos posteriormente cuando la demanda aumenta o cuando la generación renovable disminuya.

De esta forma, podrá contribuir a reducir el desperdicio de energía limpia, a mejorar la eficiencia del sistema y a aumentar el retorno de las inversiones realizadas en nuevas plantas de generación. EFE

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