Brasil llama a Gio del Atlético de Madrid y excluye a Marta para amistosos europeos

2 minutos

São Paulo, 9 oct (EFE).- El seleccionador brasileño de fútbol femenino, Arthur Elias, convocó este jueves a la delantera del Atlético de Madrid Gio Garbelini pero excluyó a Marta para los partidos amistosos contra Inglaterra e Italia que se disputarán a fines de octubre.

Entre las 23 convocadas también figuraron la jugadora ‘colchonera’ Luany, y Yasmim, que refuerza la defensa del Real Madrid.

Sin embargo, en esta oportunidad se cayó de la lista Marta, histórica de la selección y una de las artífices de la victoria de la última Copa América, debido a que se encuentra en recuperación por algunas molestias físicas.

Elias adelantó que «pretende» incluirla en próximas convocatorias porque su nivel en el Orlando Pride continúa siendo «alto», pero afirmó que también es importante que el equipo tenga «momentos sin Marta» para que las jugadoras «se acostumbren» a un futuro equipo sin la delantera de 39 años.

Al presentar la lista, el entrenador dijo que continúa en el proceso de renovación en la selección, de cara a la Copa del Mundo de 2027, probando «jóvenes jugadoras» con una media de edad de 24 años.

Algunas sorpresas en la convocatoria han sido el primer llamado a Isabela, defensora del París Saint Germain (PSG), quien integró las filas de la Canarinha sub-17, y la ausencia de Lauren, que ocupa esta misma posición en el Atlético de Madrid.

Las actuales campeonas de la Copa América medirán fuerzas ante las vigentes laureadas de la Eurocopa el próximo 25 de octubre en el Estadio Etihad, en Manchester, en lo que representa una suerte de previa a la Finalíssima Femenina, que se disputará el próximo año.

Tres días después enfrentarán a la selección italiana en el Estadio Ennio Tardini, de la ciudad de Parma.

– La lista de las 23 jugadoras convocadas:

. Porteras: Lorena (Kansas City Current/EE. UU.), Carlinha (São Paulo) y Cláudia (Fluminense).

. Defensas: Tarciane (Lyon/FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Bruninha (Gotham/EE. UU.), Yasmim (Real Madrid/ESP), Mariza (Corinthians), Vitória Calhau (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Isabela (París Saint Germain/FRA).

. Centrocampistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride/EE. UU), Laís Estevam (Palmeiras) y Ary Borges (Racing Louisville/EE. UU.).

. Delanteras: Dudinha (San Diego/EE. UU.), Bia Zanerato (Kansas City Current/EE. UU.), Gio Garbelini (Atlético de Madrid/ESP), Luany (Atlético de Madrid/ESP), Jheniffer (Tigres/MÉX), Amanda Gutierres (Palmeiras), Ludmila (Chicago Stars/EE.UU.) y Taina Maranhão (Palmeiras). EFE

adm/ed/gbf