Brasil paga el ‘Virus Europa’: Raphinha, la última baja de peso de Ancelotti

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE. UU.), 21 jun (EFE).- Brasil es una de las selecciones que más ha visto mermada su lista de convocados para el Mundial 2026 por las lesiones. Raphael Dias ‘Raphinha’, con problemas en la parte posterior del muslo derecho, es la última víctima de esta plaga.

El seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, ha perdido cuatro titulares potenciales del equipo en vísperas de la Copa del Mundo y aguanta la respiración por el extremo del Barcelona.

Brasil paga el peaje del cargado calendario europeo. Es el ‘Virus Europa’. Estos son los cinco lesionados de la ‘Seleção’:

1. Estêvão

El pasado 18 de abril, cuando faltaban menos de dos meses para el Mundial, el delantero del Chelsea sintió un pinchazo en la pierna derecha al hacer un esprint en los primeros minutos de un partido de Premier League contra el Manchester United.

Los exámenes mostraron un desgarro grave en los isquiotibiales. El propio jugador dijo que se rompió un 80 % del músculo. No volvió a jugar el resto de la temporada.

El exjugador del Palmeiras de 19 años era clave para ‘Carletto’ en la banda derecha, con grandes opciones de ser titular.

2. Rodrygo Goes

El extremo del Real Madrid sufrió el 2 de marzo una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha en un compromiso de la Liga española ante el Getafe.

Fue operado con éxito días después. La previsión es que el ‘menino da Vila’ sólo reaparezca en los últimos meses del año, con la temporada 2026-2027 ya empezada.

Rodrygo es otro habitual en las listas de Ancelotti, quien solía utilizarlo en la posición 10.

3. Éder Militão

El defensa central del Real Madrid encadena desde 2023 varias lesiones de gravedad. El calvario comenzó en agosto de ese año con una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

En noviembre de 2024, una más: rotura completa del ligamento cruzado anterior y daños en ambos meniscos de la rodilla derecha.

Reapareció ocho meses después, en las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA contra el París Saint-Germain (PSG).

Los problemas continuaron en la temporada 2025-2026. Estuvo cerca de cuatro meses de baja entre diciembre y abril pasado, y a finales de ese mismo mes recayó y se rompió el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Pasó de nuevo por el quirófano, en la que fue su tercera intervención en los últimos cuatro años.

Militão era uno de los principales candidatos de ‘Carletto’ para ocupar el lateral derecho de la ‘Seleção’ en el Mundial 2026.

4. Wesley

El lateral de la Roma llegó a formar parte de la lista de 26 para la Copa del Mundo, pero fue desconvocado faltando cinco días para el inicio del torneo.

Se lesionó el 6 de junio durante el amistoso preparatorio contra Egipto, en Cleveland. Las pruebas indicaron una lesión en el aductor del muslo izquierdo, con un tiempo estimado de baja de varias semanas.

Ancelotti lo borró de la lista y en su lugar llamó a Éderson, centrocampista del Atalanta italiano.

Ante la baja de Militão, Wesley estaba llamado a ser titular en el lateral diestro. Brasil solo cuenta ahora para esa posición con Danilo (Flamengo) y Roger Ibáñez, central reconvertido.

5. Raphinha

El atacante del Barcelona ha sufrido cuatro lesiones en lo que va de año. Las dos últimas en la misma región posterior de la pierna derecha y ambas, curiosamente, con la selección brasileña.

La primera ocurrió el 26 de marzo en un amistoso contra Francia en Estados Unidos y lo obligó a parar durante unas cinco semanas.

La segunda llegó el viernes pasado, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial contra Haití. Al día siguiente recibió el diagnóstico de «una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho».

El exjugador del Leeds United sólo volvería a estar disponible en unos eventuales octavos de final, según indicaron a EFE fuentes de su entorno.

De esta forma, se perdería seguro el último partido de la fase de grupos contra Escocia, el miércoles, en Miami; así como unos posibles dieciseisavos de final. EFE

cms/cmm

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