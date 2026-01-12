Brasil pide a Arabia Saudí apoyo financiero para mapear su potencial en minerales críticos

2 minutos

São Paulo, 12 ene (EFE).- El Gobierno de Brasil pidió este lunes apoyo financiero al de Arabia Saudí para mapear el potencial geológico del país suramericano, especialmente en relación con los minerales críticos.

El ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, hizo la petición en una reunión en Riad con su homólogo saudí, Bandar al Khorayef, para reforzar la cooperación en el sector mineral, según un comunicado de las autoridades brasileñas.

Durante el encuentro, Silveira pidió que el fondo soberano de Arabia Saudí, el Fondo de Inversión Pública, con activos de más de un billón de dólares bajo gestión, apoye proyectos de mapeamiento geológico del país suramericano, ya que apenas el 30 % de su subsuelo ha sido analizado.

Además, manifestó su interés en que la empresa Manara, una de las socias del gigante brasileño Vale en la extracción de níquel y cobre, amplíe sus inversiones en el país.

Pese a la falta de conocimiento sobre la riqueza en su territorio, Brasil posee la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo y la séptima mayor en uranio, según Silveira.

En ese sentido, el ministro destacó mejoras regulatorias en el proceso de licenciamiento de proyectos y la «reducción de la burocracia».

Los ministros decidieron instaurar un grupo de trabajo para estudiar iniciativas conjuntas en el sector.

De acuerdo con Silveira, en el actual escenario internacional, los minerales críticos son el «nuevo petróleo».

El presidente EE.UU., Donald Trump, ha buscado ampliar el acceso a minerales raros en varios países a cambio de reducir los aranceles impuestos previamente como parte de su guerra comercial.

El tema ha estado presente en las negociaciones entre los equipos de Trump y del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para reducir la tensión comercial.

En julio del año pasado, Lula mencionó la necesidad de autorizar a empresas a investigar las reservas minerales, pero destacó que el pueblo brasileño tiene «el derecho a beneficiarse de esa riqueza». EFE

jmc/cm/seo