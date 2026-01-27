Brasil pide medidas frente a los discursos antisemitas y de odio en el ambiente digital

São Paulo, 27 ene (EFE).- El Gobierno brasileño reclamó este martes medidas para combatir la desinformación, los discursos de odio y el negacionismo histórico en el ambiente digital, con motivo de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró en un comunicado su «condena firme» a todo tipo de antisemitismo y dijo que la «preservación de la memoria de las víctimas» del genocidio nazi «exige» adoptar acciones en el mundo virtual.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha mostrado muy crítico con lo que considera una actitud laxa por parte de las plataformas de redes sociales para combatir los discursos extremistas, y ha propuesto endurecer la regulación.

Por otra parte, la conmemoración de esta fecha llega en un momento bajo para la relaciones diplomáticas entre los Gobiernos brasileño e israelí, debido a las discrepancias en torno a la guerra en Gaza.

Lula ha condenado en repetidas ocasiones el gran número de civiles muertos durante los bombardeos israelíes sobre el territorio palestino y llegó a comparar el conflicto con el Holocausto.

Esta declaración le valió ser considerado persona non grata por el Gobierno israelí, a lo que el presidente brasileño respondió con la retirada del embajador en Tel Aviv.

Del otro lado del espectro político, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), aprovechó la conmemoración para viajar a Israel y mostrar su proximidad con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien se reunió en el marco de una conferencia internacional sobre antisemitismo.

Flávio Bolsonaro, quien pretende disputar las elecciones presidenciales de octubre contra Lula, acusó a Lula de ser «antisemita» y dijo que la lucha contra la discriminación a los judíos es una «responsabilidad de todos».

«Brasil necesita estar del lado de las naciones que no se callan frente al odio y la persecución», declaró en redes sociales.

La ultraderecha brasileña ha defendido la actuación del Gobierno israelí en Gaza y ha acusado a Lula de defender al grupo palestino Hamás, pese a que el mandatario condenó desde el primer momento los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 que desembocaron en la guerra.EFE

