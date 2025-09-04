Brasil prevé que su cosecha de café crecerá este año un 1,8 %

The Swiss voice in the world since 1935

Brasilia, 4 sep (EFE).- Brasil, el mayor productor mundial de café, cosechará este año unos 55,2 millones de sacos de 60 kilos del grano, un resultado que será un 1,8 % superior al obtenido en 2024, según unas previsiones oficiales divulgadas este jueves.

La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) atribuyó parte del incremento esperado a una mejora de las condiciones climáticas respecto al año pasado, que ha propiciado «una recuperación de las áreas de plantaciones», muchas de las cuales fueron castigadas con intensas lluvias durante la cosecha anterior.

El sector cafetero brasileño está en un momento de incertidumbre, pues el grano ha sido incluido en una lista de productos del país suramericano a los que Estados Unidos aplica desde agosto pasado un arancel del 50 %.

Brasil es el primer productor y exportador mundial de café y en 2024 vendió a Estados Unidos 8,1 millones de sacos del grano.

Esa cifra representó el 16 % del total de las exportaciones brasileñas de café y casi un tercio de las importaciones estadounidenses.

El Consejo de Exportadores de Café de Brasil, la patronal del sector, ha dicho que confía en que se pueda abrir un espacio para negociar y disminuir esos aranceles, aunque también ha aclarado que las empresas brasileñas han comenzado a buscar nuevos mercados.

Uno de ellos pudiera ser China, que está ampliando su consumo del grano, pero actualmente es el decimocuarto destino del café brasileño, con importaciones de 939.000 sacos en 2024. EFE

