Brasil prevé que su cosecha de café crezca un 4,3 % en 2025

2 minutos

São Paulo, 4 dic (EFE).- Brasil, el mayor productor mundial de café, prevé cosechar este año 56,5 millones de sacos de 60 kilos, un aumento del 4,3 % frente al año pasado y una mejora significativa respecto a la proyección anterior, informó este jueves el Gobierno.

La cosecha, de confirmarse el pronóstico, será la tercera mayor de la historia del país, solo por detrás de las de 2018 y 2020, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

En su previsión anterior, publicada en septiembre, la Conab apuntó a un aumento de apenas el 1,8 % respecto al año pasado.

El organismo atribuyó el crecimiento a la «regularidad climática» y a una mejora en la productividad, que alcanzó los 30,4 sacos por hectárea, justo cuando el área de producción retrocedió un 1,2 % respecto al año pasado.

La cosecha de la variante arábica está estimada en 35,7 millones de sacos, un retroceso interanual del 9,7 %, que se verá compensado por el crecimiento del 42,1 % en la variante conilon.

Los 20,8 millones de sacos de conilon previstos para 2025 suponen un récord para Brasil.

Por otro lado, las exportaciones de café entre enero y octubre cayeron un 17,8 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en noviembre, el Gobierno de EE.UU. sacó al café brasileño de la lista de productos que enfrentan el arancel del 50 %.

Tras un periodo de embates diplomáticos entre los Ejecutivos estadounidense y brasileño, los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva han acercado posiciones en los últimos meses e impulsado negociaciones comerciales. EFE

