Brasil prevé que su cosecha de granos caerá un 3,7 % en 2026

1 minuto

Brasilia, 13 nov (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores mundiales de alimentos, recogerá en 2026 una cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas calculada en unas 332,7 millones de toneladas, lo que supondría una caída del 3,7 % respecto a lo esperado para este año, informaron este jueves fuentes oficiales.

Ese dato figura en las primeras previsiones para el año próximo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que han sido divulgadas este jueves y atribuyen la posible caída de la producción a factores climáticos.

«En 2025 hubo unas condiciones climáticas muy favorables», que han favorecido una cosecha que según se prevé hasta ahora será un récord para la agricultura brasileña, explicó el responsable del estudio del IBGE, Carlos Alfredo Guedes, citado en un comunicado.

Sin embargo, apuntó que para 2026 el campo brasileño estará «bajo la influencia del fenómeno La Niña», que provocará unas intensas lluvias en vastas áreas de siembra.

La caída esperada para 2026 ocurrirá a pesar de que las áreas cultivadas deberán crecer un 1,1 %, hasta abarcar un total de 81,5 millones de hectáreas.

Según el IBGE, el arroz, el maíz y la soja responderán por el 92,6 % del total de la producción agrícola brasileña en 2026.

Sin embargo, y en especial para el caso del maíz, para el año próximo se prevé una caída cifrada en un 9,3 %, que tendrá una particular influencia en la contracción que se espera para el total de la cosecha. EFE

ed/jgb