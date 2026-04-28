Brasil prevé un crecimiento del 5,3 % en su próxima cosecha de caña de azúcar

1 minuto

São Paulo, 28 abr (EFE).- Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar refinado, prevé un aumento del 5,3 % en el volumen de su próxima cosecha de caña de azúcar gracias a las condiciones climáticas más amenas, informó este martes el Gobierno.

La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, estima que el país recogerá 709,1 millones de toneladas de caña, la segunda mayor cosecha de la historia.

Además, el área destinada al cultivo crecerá un 1,9 % respecto a la cosecha anterior y llegará a 9,1 millones de hectáreas, lo que representará un récord histórico, si se logra.

En este contexto, la fabricación de etanol, combustible hecho a partir de la caña de azúcar del que Brasil es uno de los mayores productores mundiales, aumentará un 7,1 % hasta alcanzar los 29.260 millones de litros.

Las proyecciones favorables se basan en la mejora de las condiciones meteorológicas, después de que la cosecha pasada se viera afectada por altas temperaturas y una ola de incendios en las regiones de cultivo. EFE

jmc/mra