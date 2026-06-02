Brasil propone una zona de libre vuelo del Mercosur para las aerolíneas del bloque

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Brasilia, 2 jun (EFE).- El Gobierno de Brasil reveló este martes una propuesta suya en discusión con Argentina, Paraguay y Uruguay para crear una zona de libre vuelo para las aerolíneas nacionales del Mercosur y de los países asociados al bloque, como Chile y Perú, a fin de mejorar la integración regional.

«Esto significa que una empresa chilena podría realizar vuelos domésticos en Brasil; una empresa argentina podría operar vuelos domésticos en Chile y en Brasil; y una compañía aérea brasileña también los podría realizar», informó el ministro de Puertos y Aeropuertos, Tomé Franca.

En entrevista al programa ‘Buenos Días, Ministro’, de la radio estatal brasileña, Franca destacó los beneficios del plan para la población, “que tendrá más opciones de vuelos, mayor conectividad” entre más ciudades de la región, lo que fomenta la competitividad comercial, contribuyendo a reducir los precios de los billetes.

Asimismo, anticipó que el Gobierno pretende facilitar la oferta de vuelos de bajo coste dentro de Brasil, populares en Europa, y que Chile ha logrado implementar en su territorio con dos aerolíneas propias, llegando a operar algunas rutas internacionales más cercanas en Argentina y Uruguay, por ejemplo.

Durante la entrevista, el ministro actualizó, además, los avances del programa Ampliar, que transfiere la administración de terminales brasileñas a empresas privadas a través de subastas con el objetivo de “asegurar inversiones en infraestructura de aeropuertos estratégicos por la ubicación y potencial».

“En esta primera etapa, hemos incorporado 13 aeropuertos, ubicados en las regiones noreste y norte”, agregó en referencia a la estrategia geográfica hacia el Caribe y a más destinos de las Américas.

Hasta ahora, 72 terminales de pasajeros han sido subastadas, otras seis negociaciones están en curso, y el Gobierno promete sumar una decena más hasta el fin del año. EFE

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