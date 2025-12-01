Brasil quiere cumplir el pronóstico de favorita en el cruce de cuartos con Japón

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- La selección brasileña femenina de fútbol sala quiere confirmar su condición de favorita en los cuartos de final del Mundial de Filipinas con una victoria ante Japón, en el partido que se disputará este martes a las 13:30 horas en el PhilSports Arena de Manila.

El conjunto que entrena Wilson Saboia, favorito al título en su condición de líder de la clasificación mundial, llega al encuentro en un excelente estado de forma y acredita 40 victorias consecutivas y en este periodo ha marcado 290 goles y sólo ha encajado 15.

No conoce la derrota desde el 22 de marzo de 2022, cuando perdió ante España por 3-2 en Melilla, con dos goles de Ale de Paz y uno de Laura Córdoba, que precisamente participan con la Roja en el Mundial de Filipinas.

Luciléia Renner, la máxima goleadora en la historia de la selección brasileña con 93 goles en 84 partidos, destacó este lunes la ilusión que tiene su conjunto en alcanzar las semifinales.

“Estamos ilusionadas y con ganas de vencer a Japón, un conjunto que tiene buenas individualidades y jugadoras que trabajan en la pista”, afirmó la deportista, que el pasado sábado anotó 2 goles en el triunfo ante Panamá.

Luciléia, que además es la capitana del equipo brasileño, reveló que sus compañeras “están con ganas de ofrecer una nueva victoria a nuestra afición en un torneo tan importante como es el Mundial”.

Japón, que se clasificó como segunda del grupo C, afrontará el partido reconociendo la condición de favoritas de Brasil, aunque Naomi Matsumoto no renuncia a dar la sorpresa en la eliminatoria.

“Estamos muy felices con llegar a cuartos de final y muy emocionadas por enfrentarnos a Brasil. Nos derrotaron el año pasado y es nuestra oportunidad para derrotarlas”, apuntó. EFE

