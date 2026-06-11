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Brasil recogerá este año 350,4 millones de toneladas de cereales, legumbres y oleaginosas

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São Paulo, 11 jun (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, recogerá este año 350,4 millones de toneladas de cereales, legumbres y oleaginosas, un 0,5 % más que lo previsto el mes pasado, según las nuevas proyecciones divulgadas este jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Esta nueva proyección supone un incremento de un 1,2 % frente a la producción de 2025, lo que representa un aumento de 4,3 millones de toneladas, mientras que la superficie plantada llegará a 83,2 millones de hectáreas, un 2 % más que el año anterior.

Los datos del IBGE señalan que el arroz, el maíz y la soja, los tres principales productos agrícolas de Brasil, representan conjuntamente el 92,8 % de la producción estimada y el 87,6 % de la superficie plantada.

Para la soja, se estima una producción de 174,6 millones de toneladas, un aumento del 5,1 % respecto al año pasado, lo que marca un nuevo récord en la serie histórica.

En cambio, la cosecha de arroz caerá un 11,4 %, hasta los 11,2 millones de toneladas, mientras que la de maíz retrocederá un 1,7 %, hasta las 139,4 millones de toneladas.

La del trigo también caerá, un 7,8 % respecto al año pasado, hasta las 7,2 millones de toneladas, debido al desánimo de los productores a raíz de la baja rentabilidad del cereal, de acuerdo a las proyecciones.

Del otro lado, el grano de café tendrá un buen desempeño con una producción anual de cuatro millones de toneladas, un aumento del 1 % frente a la estimación anterior del Gobierno y del 16 % frente al volumen producido en 2025.

El sector agropecuario es uno de los grandes motores económicos de Brasil y en 2025 fue el principal impulsor del crecimiento total del país, al avanzar un 11,7 % frente a 2024. EFE

adm/mp/rcf

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