Brasil reduce su déficit en cuenta corriente hasta el 2,46 % del PIB en junio

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São Paulo, 28 jul (EFE).- Brasil, la mayor economía de América Latina, redujo su déficit en cuenta corriente hasta el 2,46 % del producto interno bruto (PIB) en los últimos doce meses concluidos en junio, frente al 2,60 % registrado el mes anterior, informó este martes el Banco Central.

El saldo negativo entre lo que el país ingresó y gastó en sus transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias alcanzó así los 61.400 millones de dólares (unos 54.000 millones de dólares) en términos interanuales .

Brasil también redujo su déficit en cuenta corriente con respecto a los doce meses concluidos en junio de 2025, cuando la diferencia era el equivalente al 3,52 % del PIB.

Solo en junio, el déficit en cuenta corriente brasileño alcanzó los 2.300 millones de dólares, lo que supone una reducción del 55,7 % frente al mismo mes de 2025.

En la misma comparación, el superávit en la balanza comercial aumentó en 3.600 millones de dólares, mientras que el déficit de servicios creció en 700 millones de dólares.

En este contexto, las exportaciones registraron un nuevo récord y llegaron a 36.400 millones de dólares en junio, lo que supone un incremento del 24,8 %, pese a la incertidumbre imperante en el comercio internacional a raíz de la guerra arancelaria de Estados Unidos.

Brasil es uno de los países más afectados, ya que la Administración de Donald Trump ha impuesto aranceles adicionales del 25 % y del 12,5 % sobre un buen número de productos brasileños por supuestas prácticas comerciales «desleales» y uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, respectivamente.

Además, las importaciones crecieron en junio pasado menos que las exportaciones (+15,3 %), hasta totalizar 27.600 millones de dólares.

El déficit en la cuenta de servicios sumó el mes pasado 5.100 millones de dólares, un 15,9 % más frente a junio de 2025.

Por otro lado, Brasil recibió en junio 9.100 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), casi tres veces más que en el mismo mes de 2025.

En los últimos doce meses concluidos en junio, la inversión extranjera directa fue de 89.300 millones de dólares, equivalente al 3,58 % del PIB, por encima del 3,19 % registrado en el mismo periodo del año anterior.

El nivel de reservas internacionales del país sudamericano bajó en junio hasta los 367.600 millones de dólares, tras restar 3.600 millones en relación a mayo pasado.

Después de crecer un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025, la economía brasileña está en fase de desaceleración y todas las previsiones prevén un frenazo para este año que limitará la expansión del PIB del país a un 2 %. EFE

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