Brasil registra 40.775 homicidios en 2025, la cifra más baja desde 2012

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São Paulo, 23 jul (EFE).- Brasil registró el año pasado 40.775 muertes violentas intencionales, un 8,2 % menos con respecto a 2024 y la cifra más baja desde 2012, cuando se empezaron a recopilar los datos, según divulgó este jueves el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Los datos, recogidos en el vigésimo Anuario Brasileño de Seguridad Pública, consolidan la tendencia de reducción de homicidios que el país vive de forma ininterrumpida desde 2021.

De esta forma, Brasil anticipa en dos años la meta oficial de reducción de asesinatos, aunque el informe advierte que aún persisten altos índices de letalidad policial y violencia contra las mujeres.

La tasa de homicidios en Brasil fue de 19,1 por cada 100.000 habitantes en 2025, el nivel más bajo desde que se inició la serie histórica en 2012 y lejos del récord de 2017, cuando alcanzó 31,2.

La reducción de las muertes violentas se dio en 20 de los 27 estados del país suramericano. Los únicos que empeoraron sus números fueron: Rio Grande do Norte, Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal de Brasilia, Mato Grosso do Sul y Río de Janeiro.

En este contexto, las regiones más violentas, y también las más pobres, continúan siendo el norte, donde se ubica la Amazonía, y el noreste del país, donde en los últimos años se ha expandido con fuerza el crimen organizado.

El norte brasileño es hoy una ruta estratégica del narcotráfico, que se aprovecha de la porosidad de las fronteras y la dificultad para fiscalizar la mayor selva tropical del planeta para mover grandes cantidades de droga.

Además, las ciudades costeras del noreste se han posicionado en la última década como «un importante corredor de salida de drogas, especialmente de cocaína, para el tráfico internacional», de acuerdo con el informe.

«A ello se suma la demanda del comercio minorista de drogas en las ciudades turísticas, así como la expansión de las organizaciones criminales del sudeste hacia el norte y el noreste, lo que ha modificado la configuración local de los mercados ilegales», añade el Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental que basa sus estudios en datos oficiales.

Por otro lado, las muertes como consecuencia de intervenciones de las fuerzas de seguridad subieron un 5,4 % entre 2024 y 2025, hasta las 6.602 víctimas, lo que equivale a que 18 personas perdieron la vida cada día por acciones policiales.

Los feminicidios también se presentan como otro de los grandes desafíos del país. El año pasado, se registraron 1.571, un 4 % más frente a 2024. En el 96,4 % de los casos los autores fueron hombres. EFE

cms/cg