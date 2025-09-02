Brasil registra el menor número de incendios para un mes de agosto en 27 años

2 minutos

São Paulo, 2 sep (EFE).- Brasil registró el menor número de incendios para un mes de agosto desde que empezó el monitoreo satelital en 1998, después de que el año pasado el país viviera una oleada inédita de fuegos, informó este martes el Gobierno.

Los 18.451 focos de calor reportados en agosto representan una reducción del 61 % respecto a la media histórica para ese mes y del 73 % respecto al pico de agosto del año pasado, cuando hubo 68.635 focos en medio de la peor sequía en décadas.

Se trata de la primera vez que el número es inferior a los 20.000 en agosto, periodo en que tradicionalmente se intensifican los incendios por el agravamiento de la temporada seca.

En lo que va de año, Brasil reportó 47.531 fuegos, un 48 % de los cuales ocurrió en el Cerrado, la sabana tropical que ocupa gran parte del interior del país y que vive bajo la presión constante del sector agropecuario.

La Amazonía, a su vez, contabilizó el 28 % de los incendios, después de registrar en 2024 la mayor área quemada en 40 años.

El Gobierno brasileño atribuyó en un comunicado la reducción de los fuegos al incremento del 26 % en el número de bomberos bajo el mando de las autoridades federales hasta llegar a los 4.385, cantidad que no incluye a los brigadistas de cada región.

Además, se han comprado nuevas aeronaves de combate y se han aprobado normas que endurecen las sanciones a quienes causan los incendios.

Por otro lado, la reducción se da en un contexto de menores temperaturas tras el fin de El Niño, el fenómeno meteorológico que se repite cada cierto tiempo y que en los últimos dos años provocó una caída de las precipitaciones en el norte de Brasil. EFE

