Brasil registra su menor deforestación en siete años, pero la Amazonía concentra un tercio

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Río de Janeiro, 27 may (EFE).- Brasil perdió en 2025, por primera vez en siete años, menos de un millón de hectáreas de vegetación nativa anuales, la menor deforestación registrada en el país en el periodo, pero la Amazonía concentró la tercera parte de ese total, según un estudio divulgado este miércoles por la red MapBiomas.

El año pasado fueron destruidas 984.794 hectáreas de vegetación nativa en el país, una reducción de 20,6 % en comparación con 2024.

Pero solo en la más extensa selva tropical del planeta se perdió un área equivalente a la de París (289.478 hectáreas), pese a registrar una reducción de 23,5 % en la deforestación frente a 2024.

Es como si se talaran cinco árboles por segundo en el ecosistema, advierten los expertos.

Los datos corresponden al análisis anual de las alertas identificadas por la red MapBiomas, que desde 2019 consolida las alarmas de deforestación de todos los satélites utilizados en Brasil -por el Gobierno, entidades académicas, privadas y ONG- para los seis biomas del país.

Aunque la Amazonía redujo su ritmo de devastación por tercer año consecutivo, el estudio señaló que el 99 % de la deforestación asociada a la minería ilegal en Brasil siguió concentrándose en esta región, especialmente en el estado de Pará.

Los más afectados

De acuerdo con el estudio, la Amazonía, junto con el Cerrado son los ecosistemas más deforestados de Brasil. Juntos concentran más del 84 % de toda la pérdida de vegetación del país.

Y es que por tercer año consecutivo, las formaciones sabánicas fueron las más afectadas por las talas en el país, con el 51,4 % del área destruida, seguidas por los bosques (46,3 %).

Los expertos señalan que hubo reducción de la deforestación en todos los ecosistemas brasileños y el Pantanal, -el humedal más grande del mundo y que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay- fue el que tuvo la mayor disminución proporcional, con 12.260 hectáreas perdidas, una caída del 48,4 % frente al año pasado.

El informe también alertó sobre la presión que persiste sobre las áreas protegidas de Brasil.

Según MapBiomas, el 96 % de las alertas de deforestación registradas en 2025 presentó algún indicio de irregularidad o ilegalidad, incluidos desmontes detectados en territorios indígenas y unidades de conservación, además de zonas sin autorización ambiental.

Sin embargo, la deforestación en reservas naturales se redujo en un 21,4 % hasta las 46.257 hectáreas, en relación con 2024, mientras que en los territorios indígenas la caída fue de 22 % hasta las 12.593 hectáreas, en el mismo comparativo.

La expansión agropecuaria continúa consolidándose como el principal motor de la deforestación en Brasil.

Más del 97 % de toda la pérdida de vegetación nativa en los últimos siete años está vinculada directamente con esta actividad, según MapBiomas. En 2025 la cifra llegó al 99 %. EFE

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