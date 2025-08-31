The Swiss voice in the world since 1935

Brasil remonta a República Dominicana y se mete en cuartos de final

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- La selección de Brasil, vigente subcampeona universal, reaccionó a tiempo para remontar ante la de República Dominicana, ganar por 3-1 y sacar el billete para los cuartos de final del Mundial femenino de voleibol que se disputa en Tailandia.

El conjunto brasileño, que tuvo en su capitana Gabi a su máxima anotadora con 21 puntos, se enfrentará el próximo jueves a Francia, que ganó por el mismo resultado a China también en partido jugado este domingo.

La selección dominicana sorprendió en el primer parcial, que se adjudicó por 18-25, pero las pupilas de Ze Roberto reaccionaron con autoridad para adjudicarse las tres siguientes mangas por 25-12, 25-20 y 25-12 y meterse en los cuartos de final.

Enfrente tendrán a Francia. El conjunto dirigido por el español César Hernández se metió en dicha ronda por primera vez en mucho tiempo, tras deshacerse de China con parciales de 25-20, 27-25, 22-25 y 25-20. EFE

jap/ism

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR