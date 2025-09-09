Brasil responde a EE.UU. que proteger la libertad de expresión es «defender la democracia»
São Paulo, 9 sep (EFE).- El Gobierno de Brasil afirmó este martes que, para «proteger» la libertad de expresión, el primer paso es «defender la democracia y respetar la voluntad popular de las urnas», en referencia implícita a las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt.
Consultada sobre una respuesta de EE.UU. a una posible condena del expresidente Jair Bolsonaro, Leavitt aclaró que la libertad de expresión es «sin dudas» lo más importante de estos tiempos y que el presidente, Donald Trump, «no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos» para protegerla. EFE
