Brasil retira las credenciales a un agente de seguridad de EE.UU. en acto de reciprocidad

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São Paulo, 22 abr (EFE).- El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, dijo este miércoles que la institución le retiró las credenciales a un agente de seguridad de Estados Unidos que operaba en Brasilia, como un acto de reciprocidad diplomática.

La medida responde a la decisión previa del Gobierno estadounidense de retirar la acreditación al agregado de seguridad de Brasil, Marcelo Ivo de Carvalho, quien actuaba en Miami como nexo con las autoridades de inmigración estadounidenses, explicó el jefe policial en una entrevista concedida a GloboNews.EFE

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