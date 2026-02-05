Brasil se adhiere a convenio esencial para impulsar transporte por carretera en A.Latina

Ginebra, 5 feb (EFE).- Brasil se ha convertido en el miembro 79 del Convenio TIR, creado en 1975 para simplificar los trámites aduaneros en el transporte de mercancías por carretera, un hecho que podría impulsar enormemente el comercio y la conectividad en Latinoamérica, anunció este jueves la Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE), administradora de esta convención.

La adhesión brasileña, que entrará en vigor el 30 de julio, «marca un paso fundamental para la integración aduanera y comercial en América del Sur», valoró en un comunicado UNECE, recordando que este convenio ha logrado reducir a casi la mitad los tiempos de transporte transfronterizo de mercancías en el mundo y un 50 % los costes.

Argentina, Chile y Uruguay son los otros países de la región que ya se habían adherido a este convenio, por lo que la entrada brasileña abre las puertas a un impulso en los planes de acondicionamiento del Corredor Bioceánico entre Santos (Brasil), el mayor puerto latinoamericano por volumen de carga, con los de Antofagasta e Iquique en la costa pacífica chilena.

Brasil, junto a Argentina, Chile y Paraguay, trabaja para mejorar las condiciones de un tránsito eficiente y seguro de mercancías a lo largo de esa ruta bioceánica, un corredor de unos 2.400 kilómetros para conectar los océanos Pacífico y Atlántico.

UNECE estima que el corredor bioceánico podría mover más de 8,6 millones de toneladas de productos al año, con un impacto económico superior a 3.000 millones de dólares en sectores productivos clave como la agricultura, la celulosa, la industria cárnica o la minería.

Se estima que permitirá reducir los costes del transporte de mercancías entre un 30 % y un 40 % y los tiempos de envío hasta en 15 días.

El acceso de Brasil llega además poco después de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, el bloque comercial integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, recuerda UNECE.

La adhesión «aportará múltiples beneficios: además de mejorar la integración aduanera y comercial regional, impulsará el desarrollo general y la competitividad internacional de las economías sudamericanas», predijo la secretaria ejecutiva de UNECE, Tatiana Molcean.

Como parte del convenio TIR, ya se utilizan sistemas electrónicos en camiones y otros vehículos de mercancías por carretera que eliminan la necesidad de cuadernos físicos y del papeleo asociado al pasar aduanas, reduciendo aún más las colas y los tiempos de espera en las fronteras, lo que además puede disminuir las emisiones de carbono del sector del transporte. EFE

