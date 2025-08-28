The Swiss voice in the world since 1935

Brasil se adhiere al Tratado de Neutralidad de Panamá tras las amenazas de Trump

Brasilia, 28 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves la adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, y criticó de forma velada las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de «recuperar» la vía.

Lula informó sobre esa decisión en una declaración ante los periodistas junto al mandatario panameño, José Raúl Mulino, de visita en Brasilia.

«Brasil apoya integralmente la soberanía que tiene sobre el canal Panamá», que «desde hace más de 25 años lo administra con garantías de neutralidad y eficiencia», declaró el líder brasileño.

Aunque de forma velada, Lula reiteró sus críticas a políticas y amenazas de Trump, quien desde que asumió el poder, en enero pasado, ha insinuado que su país va a «recuperar» el Canal de Panamá.

El dirigente brasileño afirmó que América Latina pasa por «un momento más crítico», en el que «se intentan restablecer antiguas hegemonías» y «el comercio es utilizado como instrumento de coacción y chantaje».

El Tratado de Neutralidad Permanente del Canal ya ha sido suscrito por más de 40 países de América Latina, África y Asia y fue fruto de los Tratados Torrijos-Carter, que en 1997 sellaron el traspaso del canal a Panamá.

Según el Tratado de Neutralidad, «el canal, en cuanto vía acuática de tránsito internacional, será permanentemente neutral» y permanecerá bajo soberanía panameña.

En el marco de la visita de Mulino se anunció también la próxima venta de Brasil a Panamá de cuatro aviones A-29 Super Tucano, para tareas de patrullaje y respuesta ante emergencias y para la lucha contra el narcotráfico. EFE

