Brasil se refuerza con jugadores del Barça y ElPozo para dos amistosos con Japón

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- Marquinhos Xavier, seleccionador brasileño de fútbol, ha convocado a seis jugadores que militan en la Primera División para el doble amistoso que jugará la hexacampeona del mundo contra Japón en la ciudad de Shizuoka este viernes y el domingo día 19.

El preparador cuenta para los dos encuentros con el cierre Joao Víctor, Neguinho, el ala Matteus y el pívot Pito, que militan en el Barça, los también alas Ricardinho y Marcel, y el pívot Rafa Santos, por parte de ElPozo de Murcia.

Se da la circunstancia de que los azulgranas y los murcianos son el primer y segundo clasificado de la Liga española con 16 y 15 puntos sumados en las seis jornadas disputadas en la máxima categoría del fútbol sala español

El Barça ha ganado cinco partidos y empatado uno, mientras que el ElPozo perdió el primero con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (2-4), pero ha enlazado cinco victorias que lo sitúan segundo.

Los otros ocho jugadores que ha convocado Marquinhos Xavier son los porteros William (Norilsk Nickel de Rusia) y Leao Gugiel (Benfica); los cierres Lucas (Magnus) y Marcelo (Semey de Kazakistán); los alas Arthur (Benfica), Wesley (Sporting de Portugal) y Cléber (Al-Qadisiyah de Arabia Saudí), y el pívot Rocha (Sporting). EFE

