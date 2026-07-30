Brasil se sitúa como mayor importador mundial de autos chinos ante la subida de aranceles

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Shanghái (China), 30 jul (EFE).- Brasil se ha convertido en el principal importador de automóviles chinos del mundo gracias a un repunte de un 147 % interanual que, no obstante, se debe en buena parte a que las marcas aumentaron sus envíos antes de un aumento de aranceles a los eléctricos que entró en vigor este mismo mes.

Según datos aduaneros citados hoy por el diario hongkonés South China Morning Post, China exportó 5.200 millones de dólares en vehículos al país sudamericano entre enero y mayo, una cifra que contrasta con los 2.100 millones de un año atrás, cuando Brasil era el sexto en una lista en la que ahora supera a Rusia (5.000 millones) y Bélgica (3.800 millones).

De esa mencionada cantidad, 4.500 millones se corresponden a modelos eléctricos, que el año pasado aglutinaban un 87 % de las importaciones brasileñas de vehículos chinos frente al 33 % que suponían en 2021.

Tan solo en abril y mayo, Brasil importó automóviles desde el gigante asiático por 2.700 millones de dólares, aunque esto no refleja tanto un repunte de la demanda sino la carrera de las marcas por aumentar su inventario antes de que Brasilia elevase este mismo mes el 35 % los aranceles a los eléctricos extranjeros.

Al mismo tiempo, las autoridades del país lusófono aprobaron una cuota de 463 millones de dólares libres de aranceles para los kits de ensamblaje de vehículos con el objetivo de atraer a fabricantes chinos al país, pese a las protestas de la patronal automovilística local, apunta la información, que cifra en al menos ocho las firmas del país asiático que ya fabrican en Brasil o planean hacerlo.

Ante la creciente llegada de eléctricos chinos, el precio de los nuevos turismos en Brasil ha caído en términos reales por primera vez desde 2020.

En febrero, por ejemplo, el BYD Dolphin Mini se situó en lo más alto de la tabla nacional de ventas, por encima incluso de marcas clásicas como Volkswagen, gracias a un precio de venta de unos 21.500 dólares. EFE

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