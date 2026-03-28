Brasil seguirá apoyando a Bachelet para liderar la ONU pese a la retirada de Kast

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São Paulo, 28 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este sábado que Brasil, al igual que México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet para el cargo de Secretaria General de la ONU, pese a la retirada del Gobierno chileno de José Antonio Kast.

«Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el curriculum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora de ONU Mujeres», indicó Lula en sus redes sociales.

El líder progresista subrayó que la exmandataria chilena «posee todas las credenciales» para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la ONU, promoviendo «la paz, el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional».

Brasil rompió así su silencio y se mantuvo al lado de México, que el pasado miércoles, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, también ratificó el apoyo a Bachelet.

En febrero pasado, la administración del entonces presidente chileno, el progresista Gabriel Boric, formalizó la candidatura de Bachelet de cara a las elecciones de finales de año, con el apoyo de los Ejecutivos de México y Brasil, también de tendencias socialistas.

Sin embargo, la llegada al poder del ultraderechista Kast, el pasado 11 de marzo, hizo saltar por los aires esa triple alianza, ya que el nuevo Gobierno chileno decidió retirar su apoyo a Bachelet.

La administración de Kast se declaró convencido de que «el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable» la candidatura de la ex jefa de Estado chilena.

En el apartado bilateral, la relación entre Lula y Kast empezó en buena sintonía pese a sus enormes diferencias ideológicas, aunque han surgido fricciones en las últimas semanas.

Ambos líderes se reunieron el pasado 28 de enero en Ciudad de Panamá, al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, y coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

Lula incluso confirmó su asistencia a la investidura de Kast, pero la canceló a última hora sin explicar los motivos.

Su decisión se conoció un día después de que el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y considerado el principal rival de Lula para las elecciones de octubre, anunciara su viaje a Chile para asistir a la toma de posesión, invitado por el equipo de Kast. EFE

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