Brasil suma 65,2 millones de pasajeros aéreos en el primer semestre, un 5,4 % más

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São Paulo, 20 jul (EFE).- Brasil registró 65,2 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales durante el primer semestre del año, lo que supone un 5,4 % más con respecto al mismo periodo de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

En el mercado doméstico se trasladaron por vía aérea 50,2 millones de personas en el país suramericano, mientras que el internacional alcanzó los 15 millones, de acuerdo con los datos divulgados por la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac).

Solo en junio, el movimiento de pasajeros aéreos totalizó 10,3 millones, un 0,9 % menos frente al mismo mes del año pasado.

Del total mensual, 8,1 millones fueron en el segmento doméstico y 2,2, en el internacional.

Los cinco aeropuertos brasileños con más tráfico de viajeros en junio fueron: Guarulhos (3,7 millones), Congonhas (1,9 millones), ambos en São Paulo; Brasilia (1,4 millones); Galeão (1,3 millones), en Río de Janeiro; y Confins (989.500), en Belo Horizonte.

La demanda en el sector de aviación brasileño aumentó el mes pasado un 0,2 % y un 1 % en el segmento doméstico e internacional, respectivamente, frente a junio de 2025.

La oferta creció a su vez un 3,3 % en el ámbito nacional y un 2,3 % en el apartado internacional en la misma comparación.

Por otro lado, el transporte de carga en los aeropuertos brasileños llegó a 673.600 toneladas durante el primer semestre de 2026, un 1,4 % más frente al igual periodo del año pasado.

Solo en junio, el volumen de carga movilizada fue de 116.100 toneladas, un 6,6 % más que en el mismo mes de 2025. EFE

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