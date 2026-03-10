Brasil supera «crisis aguda» de libertad de expresión tras años de hostilidad, según SIP

2 minutos

Miami/São Paulo, 10 mar (EFE).- Brasil superó una «crisis aguda» en el ámbito de la libertad de expresión tras años de «hostilidad», aunque aún afronta grandes desafíos, como la concentración económica de los medios y la creación de «desiertos de noticias» en áreas rurales.

Así lo reflejó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el Índice Chapultepec 2025, divulgado este martes y en el que Brasil, con 72,14 puntos, pasó de la quinta a la cuarta posición, situándose en la franja de ‘Baja Restricción’.

El Índice Chapultepec es un barómetro anual de la SIP que mide el estado de la libertad de prensa y expresión en las Américas.

«Brasil ha superado una crisis aguda, pero aún lucha por alcanzar una estabilidad plena en el ámbito de la libertad de expresión», resumió la organización.

El informe indicó que, entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, bajo el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, la libertad de expresión y de prensa en Brasil experimentó «una importante reconfiguración institucional tras años de hostilidad desde el Poder Ejecutivo».

No obstante, aunque el país ha mejorado su posición en los índices internacionales gracias a «una retórica más respetuosa del presidente Lula, todavía «persisten vulnerabilidades críticas» en la mayor democracia de América Latina.

Entre esos desafíos citó «la extrema concentración económica de los medios y la creación de ‘desiertos de noticias’ en áreas rurales, donde la falta de fiscalización permite que actores políticos y criminales operen sin control».

Con todo, la SIP apunta que el entorno legislativo es «más favorable», pues se debaten cuestiones clave para la independencia de la prensa, pero subraya que «la seguridad de los periodistas sigue siendo alarmante, al enfrentar amenazas que se han vuelto más sutiles y sofisticadas».

En su sexta edición registró «un deterioro de alcance dramático en las condiciones de estos derechos comunicacionales en el hemisferio», a pesar del resultado de Brasil, que se situó en el grupo de doce naciones que subieron de posición. EFE

cms/cm/gpv