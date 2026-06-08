Brasil suspende la vacuna del dengue por posible relación con dos muertes y 42 enfermos

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São Paulo, 8 jun (EFE).- El Gobierno de Brasil ordenó este lunes la suspensión de la aplicación de la vacuna brasileña contra el dengue luego de que se produjeran dos muertes y 42 casos de síntomas graves en pacientes a los que se les había aplicado.

El ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, aseguró que «no hay datos» que confirmen que la vacuna del laboratorio Butantan es la causante de los síntomas graves y los fallecimientos, pero afirmó que se decidió suspender la vacunación por precaución. EFE

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