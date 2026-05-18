Brasil usará por primera vez combustibles verdes para transportar un fertilizante orgánico

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Río de Janeiro, 18 may (EFE).- Brasil tendrá por primera vez una operación de transporte de vinaza de caña —un fertilizante orgánico— realizada con combustibles verdes, mediante el uso exclusivo de camiones impulsados con biometano, informaron fuentes del sector.

La iniciativa prevé sustituir más de 19 millones de litros de diésel y reducir hasta 41.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en cinco años.

El proyecto, que será desarrollado por las empresas LOTS Group y Cocal, utilizará 44 camiones que serán movilizados solo con biometano para transportar vinaza, un residuo derivado de la producción de etanol, que es utilizado como fertilizante agrícola.

Según un comunicado divulgado por las compañías, se trata de la primera vez en Brasil que la logística de este tipo de insumo agrícola será realizada completamente con combustible renovable a escala industrial.

La iniciativa se desarrollará a partir de la cosecha actual de Cocal, uno de los mayores productores de azúcar, etanol y bioenergía del país.

De acuerdo con las empresas, el proyecto permitirá reducir en un 91 % las emisiones contaminantes frente a una operación equivalente realizada con camiones diésel.

Para que este impacto ambiental sea tangible, sería necesario plantar más de 250.000 árboles para capturar el mismo volumen de carbono en 20 años, señala el comunicado.

En valoración del vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de LOTS Group para América Latina, Pedro Silvestrini, «esta iniciativa demuestra, en la práctica, que es posible avanzar en productividad y eficiencia con un menor impacto ambiental».

«No se trata de un discurso ESG. Es gestión, es eficiencia y es resultado. Estamos demostrando que la logística verde también es una logística más inteligente, más competitiva y más rentable», concluyó.

La alianza también contempla ampliar el uso de biometano a otras áreas de la operación agrícola de Cocal, incluido el transporte de caña de azúcar entre los campos y las plantas industriales.

Considerando todas las operaciones en conjunto, -el combustible verde, la renovación de la flota y las mejoras en la eficiencia- se estima una reducción de hasta el 50 % de las emisiones totales en 2026, en comparación con las del año pasado.

La iniciativa se enmarca en el impulso que Brasil busca dar a la industria del biometano con la ley del Combustible del Futuro, promulgada en 2024 y que entró en vigor en enero de este año.

La norma busca aumentar la participación de biocombustibles en la matriz energética del país y acelerar la transición hacia fuentes menos contaminantes.

El biometano, producido a partir de residuos orgánicos y desechos animales, es considerado por el Gobierno brasileño como una de las apuestas estratégicas para descarbonizar sectores de difícil electrificación, como el transporte pesado y la logística agrícola.

La legislación también creó programas para fomentar el diésel verde, el bioqueroseno de aviación y proyectos de captura de carbono, además de ampliar los márgenes de mezcla obligatoria de etanol y biodiésel en los combustibles vendidos en el país. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Lots Group para la difusión de este contenido.