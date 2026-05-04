Brasil vuelve a batir un récord de producción de petróleo y gas natural en marzo

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Río de Janeiro, 4 may (EFE).- Brasil volvió a batir un récord en la producción de hidrocarburos en marzo, tras el alcanzado en febrero, con un promedio de 5,5 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente por día, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el boletín mensual de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP, regulador), la extracción media de crudo alcanzó los 4,24 millones de barriles diarios, un aumento de 17,3 % en el comparativo interanual, y un 4,6 % más respecto a febrero.

Por su parte, la producción promedio de gas natural en el tercer mes del año fue de 204,1 millones de metros cúbicos por día, con un crecimiento del 23,3 % frente al mismo mes de 2025 y del 3,3 % en la comparación con febrero.

Según la ANP, los campos marítimos del horizonte petrolero del presal siguen como líderes al representar el 79,9 % de la producción nacional en el mes.

Estos campos, ubicados en aguas muy profundas del océano Atlántico, también batieron una nueva marca con una media de 4,4 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalentes al día.

El volumen de hidrocarburos registró un aumento del 19 % en el interanual y del 3,6 % respecto a febrero.

En promedio, fueron 3,41 millones de barriles diarios de petróleo y 160,6 millones de gas natural provenientes de 184 pozos.

El campo de Búzios, que explota crudo y gas en la cuenca marina de Santos, en el presal, fue el mayor productor de petróleo con una media de 886.000 barriles diarios, mientras que el campo de Mero lideró en gas natural con un promedio de 42 millones de metros cúbicos diarios.

En total, las reservas ubicadas en áreas marítimas -que incluyen aguas poco profundas, profundas y muy profundas- fueron responsables del 98 % de la producción de petróleo del país en marzo y del 87,8 % del gas extraído.

La petrolera estatal brasileña Petrobras, sola o en consorcio con otras empresas, extrajo el 88,2 % de los hidrocarburos en Brasil, con lo que se mantuvo como líder en el período.

Le siguieron la brasileña Petro Río Tigris, con una producción de 101.731 barriles de petróleo y gas natural equivalente por día; la noruega Equinor (694.857); Petro Río (74.071) y la francesa TotalEnergies (72.228), todas en calidad de integrantes de diferentes consorcios.

En 2025, Brasil batió un récord nacional de producción de hidrocarburos al extraer un promedio de 4,89 millones de barriles diarios equivalentes de petróleo y gas natural.

Las estadísticas de la ANP reúnen los resultados de la explotación de petróleo y gas natural de 49 empresas que operan en Brasil en 253 áreas cedidas en concesión, once en las que los operadores comparten su producción con el Estado y seis áreas que el Estado le concedió a Petrobras en condiciones especiales. EFE

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