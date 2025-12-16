Brasil y Argentina avanzan en la preselección al Óscar con ‘The Secret Agent’ y ‘Belén

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- La brasileña ‘The Secret Agent’ y la argentina ‘Belén’ avanzaron este martes en la carrera por el Óscar al posicionarse entre las 15 obras precandidatas a optar a la estatuilla dorada en la categoría de mejor película internacional.

El suspense histórico, escrito y dirigido por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, también aspira a obtener una nominación de la Academia de Hollywood en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a otros nueve títulos como ‘One Battle After Another’, ‘Wicked: For Good’ o ‘Frankenstein’.

‘The Secret Agent’ sigue a Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

La cinta de Mendonça Filho ya cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro a mejor película de habla no inglesa y mejor película de drama, mientras que el aclamado Moura marcó un hito como el primer actor brasileño en recibir una nominación a estos premios.

El ascenso de la película brasileña parece tomar el relevo de la película ‘I’m Still Here’ de Walter Salles, ganadora a mejor película internacional en la última entrega de los Óscar.

Por su parte, la argentina ‘Belén’, dirigida por la actriz Dolores Fonzi, continúa en la carrera al preciado galardón con un drama inspirado en hechos reales basado en el libro ‘Somos Belén’ de Ana Correa.

La trama sigue la historia de Julieta (Camila Plaate), una joven tucumana que es encarcelada y condenada tras ser acusada injustamente de haberse practicado un aborto ilegal en 2014.

Ambas películas se encuentran en la lista de preseleccionados a mejor película internacional junto a la española ‘Sirât’; la noruega ‘Sentimental Value’; la francesa ‘It Was Just an Accident’ o la palestina ‘Palestine 36’. EFE

