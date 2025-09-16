The Swiss voice in the world since 1935

Brasil y Argentina logran su segunda victoria y están virtualmente en octavos




Redacción deportes, 16 sep (EFE).- Las selecciones de Brasil y Argentina consiguieron su segunda victoria en el Mundial de voleibol de Filipinas al imponerse a República Checa (3-0) y Corea del Sur (3-1), respectivamente, y están muy cerca de octavos, tanto que en la jornada de este martes pueden sellarlos dependiendo de los resultados de Francia y de Serbia.

Brasil, tricampeona mundial, mejoró respecto a su partido ante China y venció en el SM Mall Asia Arena de Pasay City con parciales de 25-11, 25-22 y 25-18 y con actuación destacada de Alan de Souza, que acumuló diez remates, un bloqueo y un saque directo para acabar con 12 puntos, uno más que Arthur Bento y dos más que Judson Nunes.

El cuadro brasileño se clasificará si gana dos sets en su último partido de esta fase de grupos contra Serbia y el jueves o si el conjunto balcánico no consigue vencer a China por 3-0 o 3-1 este mismo martes.

Mientras tanto, Argentina solventó un partido difícil ante Corea del Sur, que planteó dura batalla al equipo de Marcelo Méndez, a la postre vencedor por 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Una victoria, también hoy, de Francia sobre Finlandia les entregará la clasificación sin tener que esperar al duelo del jueves ante el equipo galo, vigente campeón olímpico.

Destacó Pablo Kukartsev con 21 puntos, tras completar 16 remates, tres bloqueos y dos saques directos. Luciano Vicentín aportó 20 y 12 Luciano Palonsky. EFE

jap/jpd

