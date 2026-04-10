Brasil y EE. UU. lanzan una alianza contra el crimen transnacional y el tráfico de armas

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São Paulo, 10 abr (EFE).- Los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos formalizaron este viernes en un acto en Brasilia un acuerdo de cooperación en materia de seguridad destinado a desarticular redes delictivas internacionales y combatir el tráfico de armas.

El acuerdo, bautizado Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), establece una alianza operativa entre la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, que controla la aduana en el país suramericano, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés). EFE

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