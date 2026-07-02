Brasil y Francia aumentan su cooperación en seguridad transfronteriza

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Brasil y Francia estrecharon este miércoles su cooperación en seguridad transfronteriza, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos ambientales.

Las organizaciones criminales más poderosas de Brasil se han extendido en los últimos años hacia la Guayana Francesa, territorio francés que comparte 730 kilómetros de frontera con el gigante sudamericano.

Los dos países firmaron una hoja de ruta durante una visita a Brasilia del canciller francés, Jean-Noël Barrot.

«Esta hoja de ruta permitirá facilitar los intercambios humanos y económicos (…) pero también reforzar nuestra acción conjunta contra todo tipo de delito, en especial el narcotráfico y el crimen ambiental», dijo Barrot.

La medida, que contempla la suspensión de visas a brasileños para entrar a Guayana Francesa, ayudará en la lucha contra el crimen «proporcionando un mayor registro y recopilación de información», señaló el canciller brasileño, Mauro Vieira.

La suspensión de visas entrará en vigor el 31 de julio.

Barrot dijo que irá el jueves a la frontera compartida para «constatar los avances en la lucha contra el tráfico tranfronterizo, sea narcotráfico, minería ilegal de oro o ataques al medio ambiente».

Al final de la ceremonia, los dos diplomáticos se intercambiaron las camisetas de sus respectivas selecciones nacionales, ambas clasificadas a octavos de final de la Mundial 2026.

«Que gane el mejor», soltó Barrot, mostrando su camiseta amarilla de la Seleçao adornada con su nombre y el número 7.

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