Brasil y la CIA refuerzan la cooperación en seguridad en una reunión en Brasilia

3 minutos

São Paulo, 29 ene (EFE).- La cúpula de la Policía Federal de Brasil se reunió con el vicedirector de la CIA, Michael Ellis, en Brasilia, donde fortalecieron la cooperación bilateral en materia de seguridad, informaron este jueves fuentes oficiales.

El director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, recibió el miércoles a Ellis, quien se encuentra en visita de cortesía al país suramericano, en medio de un contexto de tensión entre algunas naciones de América Latina y Estados Unidos.

En el encuentro, ambas delegaciones coincidieron en destacar la «importancia de intercambiar informaciones y actuar de manera conjunta para enfrentar las amenazas transnacionales», según informó la Policía Federal de Brasil (PF) en una escueta nota.

También coincidieron en resaltar «el papel estratégico de Brasil en el continente americano», de acuerdo con la versión oficial brasileña.

Del lado brasileño participaron, además de Rodrigues, el director ejecutivo de la PF, William Murad; el director de Inteligencia Policial, Leandro Almada; el director de Cooperación Internacional, Felipe Seixas; y el coordinador general de Contrainteligencia, Rafael Caldeira.

De la comitiva norteamericana solo se identificó a Michael Ellis, quien juró como vicedirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos el 10 de febrero de 2025, en las primeras semanas del segundo mandato del republicano Donald Trump.

Según la CIA, Ellis ha ocupado diversos cargos de alto nivel en materia de seguridad nacional, entre ellos los de asesor jurídico principal de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y director sénior de Programas de Inteligencia en el Consejo de Seguridad Nacional.

Antes de formar parte de la administración pública de EE.UU., fue el asesor jurídico principal de Rumble, una plataforma de intercambio de vídeos que el año pasado entró en conflicto con la Corte Suprema brasileña por incumplir resoluciones judiciales.

La reunión entre las autoridades brasileñas y la CIA se produce en un momento en que Estados Unidos ha renovado su interés geopolítico en América Latina y el Caribe.

EE.UU. intervino militarmente en Venezuela para capturar al líder chavista Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y ha amenazado con operaciones terrestres en México y Colombia, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

También ha bombardeado decenas de lanchas de civiles supuestamente vinculadas con el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, ataques que han dejado más de un centenar de muertos desde septiembre pasado.

La relación con Brasil también ha pasado recientemente por momentos de crisis.

La Administración Trump impuso aranceles de hasta el 50 % a los productos brasileños para, principalmente, presionar al Supremo durante el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano y quien terminó condenado y preso en ese proceso.

Sin embargo, ambos países empezaron a resolver sus diferencias a partir de varios contactos entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y Trump, quienes incluso tienen previsto verse en la Casa Blanca en marzo próximo. EFE

