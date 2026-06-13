Brasil y Marruecos empatan 1-1 al término de un vibrante primer tiempo

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Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Las selecciones de Brasil y Marruecos empatan 1-1 al término del primer tiempo del partido que inaugura el Grupo C del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

El conjunto marroquí, cuarto en Catar 2022, se fue adelante con un tanto de Ismael Saibari a los 21 minutos con asistencia de Brahim Díaz en el debut del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, pero Vinicius devolvió la tranquilidad con un golazo a los 32.

Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, depositó el balón en la porteria de Alisson al tocarlo por arriba del portero, tras recibir un pase filtrado de Brahim, jugador del Real Madrid y compañero de Vinicius.

La combinación marroquí para el primer gol del partido deja una particularidad especial, además del mal momento de la Canarinha: el asistidor nació 26 años en Málaga, y el anotador hace 25 en Tarrasa, también en España.

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, niveló once minutos después en una maniobra individual de gran factura. EFE

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