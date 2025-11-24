Brasil y Mozambique quieren reforzar sus relaciones en desarrollo, salud y educación

Nairobi, 24 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este lunes con su homólogo de Mozambique, Daniel Chapo, y ambos líderes firmaron varios acuerdos para fortalecer las relaciones bilaterales en ámbitos como el desarrollo, la salud o la educación.

«Hoy firmamos nueve acuerdos en las áreas de desarrollo, salud, educación, diplomacia, emprendimiento, promoción comercial, aviación civil, asistencia jurídica, y servicios agroforestales», dijo Lula da Silva en la red social X.

«Mientras sigamos soñando juntos, nuestro camino común seguirá vivo. Agradezco enormemente la acogida del pueblo hermano de Mozambique», añadió.

Por su lado, Chapo destacó en la misma plataforma que esta visita supone «un nuevo capítulo de la cooperación entre Mozambique y Brasil, dos países unidos por la historia y por el futuro».

«Juntamente con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciamos esta nueva etapa para fortalecer nuestras relaciones bilaterales en beneficio de nuestros pueblos», señaló.

El viaje del mandatario sudamericano incluyó también un encuentro en Maputo, la capital mozambiqueña, con más de cien empresarios brasileños y mozambiqueños para impulsar los intercambios y las oportunidades entre ambos países.

Según detalló en X Lula, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó un valor de 40,5 millones de dólares en 2024 y «tiene un gran potencial de expansión con al diversificación comercial». EFE

