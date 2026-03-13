Brasil y Paraguay destacan su «alianza estratégica» en diálogo de cancilleres en Asunción

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Asunción, 13 mar (EFE).- Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Paraguay, Mauro Vieira y Rubén Ramírez, respectivamente, destacaron este viernes la «alianza estratégica» entre sus países tras una reunión en la que discutieron temas de la agenda de cooperación bilateral, como la seguridad y el comercio.

En una declaración conjunta al término del encuentro, en la que no aceptaron preguntas, los cancilleres reafirmaron la voluntad de sus Gobiernos de estrechar los lazos, que incluso son «culturales» y se cimientan en una relación de «base sólida», dijo el ministro Vieira.

Por su parte, Ramírez destacó que Brasil «es el principal aliado» de Paraguay en la región latinoamericana.

«Nuestra alianza estratégica es clave, no solamente en comercio», apuntó el titular de Exteriores paraguayo.

Antes, Vieira había declarado que el Gobierno brasileño «está siempre abierto a la cooperación» con Paraguay, un país con el que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera, la mayoría de ella fluvial.

«Continuar siempre con el diálogo constante, que no termina. Siempre estamos en contacto, siempre conversando», afirmó el jefe de la diplomacia brasileña en su intervención ante periodistas desde la sede de la Cancillería paraguaya.

Asimismo, indicó que en el encuentro se revisaron temas económicos, aduaneros y de la logística de las comunicaciones a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, el corredor fluvial que parte de Puerto Cáceres (Brasil), atraviesa Bolivia, Paraguay y Argentina hasta terminar en Nueva Palmira (Uruguay).

También, hablaron de la finalización de la construcción del puente que unirá a la población paraguaya de Carmelo Peralta con la brasileña Puerto Murtinho, y que se conoce como ‘Puente de la Bioceánica’.

Más temprano, Vieira asistió al foro ‘Desbloqueando la inversión y el crecimiento en el marco del acuerdo UE-Mercosur’, que se celebró como parte de las Reuniones Anuales del Grupo BID que tienen lugar en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital Asunción.

El canciller brasileño calificó este foro como «interesantísimo» y «productivo».EFE

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