Brasil y Rusia exhortan a EE.UU. a invitar a Sudáfrica al G20

São Paulo, 5 feb (EFE).- Brasil y Rusia «exhortaron» este jueves a Estados Unidos a invitar a Sudáfrica a la reunión del G20 que se organizará este año en Miami, después de que el Gobierno de Donald Trump adelantara su intención de excluir al país africano.

El llamamiento de Brasil y Rusia consta en un comunicado conjunto consensuado durante la visita a Brasilia del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en el que ambos países subrayaron que el G20 «debe seguir actuando en estricta conformidad con los principios de gobernanza colectiva».

Rusia y Brasil manifestaron «preocupación» por la decisión anunciada por Estados Unidos en diciembre de no invitar al Gobierno sudafricano a la cita de Miami, tras acusarlo de obstruir las negociaciones del foro durante su presidencia en 2025.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó entonces que la actuación de Sudáfrica como presidente rotativo del foro «manchó fundamentalmente la reputación del G20».

Rubio fundamentó sus críticas acusando a Sudáfrica de impulsar una agenda «de rencor, división y radicalismo» centrada en cambio climático, diversidad e inclusión, además de reprochar que el Gobierno sudafricano ignoró las objeciones de Estados Unidos a los comunicados oficiales del G20.

Brasil y Rusia, que son socios de Sudáfrica en los BRICS, foro de países emergentes, también se unieron en la defensa del multilateralismo y de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, insistieron en la necesidad de ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incorporando a Brasil y a otros países, y defendieron una reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

«Las instituciones de Bretton Woods (FMI y BM) deben ser reformadas con urgencia para hacerlas más representativas, ágiles, eficaces, creíbles e inclusivas, fortaleciendo así su legitimidad», afirmó el comunicado.

La declaración conjunta fue divulgada al final de la octava reunión de la comisión de cooperación bilateral Brasil-Rusa, que encabezaron este jueves Mishustin y el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.EFE

