Brasil y sus paisajes exuberantes quieren cautivar a los turistas españoles

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São Paulo, 10 jun (EFE).- Brasil, país que atesora cerca del 20 % de la biodiversidad del planeta, ha reforzado su apuesta por proyectarse como una potencia natural, una imagen hasta ahora poco explotada en la promoción turística, para atraer a visitantes españoles en busca de paisajes exuberantes y experiencias culturales y sustentables.

Con ese fin, la Agencia de Promoción Internacional del Turismo de Brasil, Embratur, desarrolló, junto con el Instituto Semeia, una plataforma internacional con siete rutas que recorren algunos de los más de 600 parques naturales del país.

En una entrevista con EFE, la directora ejecutiva del Instituto Semeia, Renata Mendes, destacó la importancia de esta iniciativa pionera para posicionar a Brasil como una potencia mundial del ecoturismo.

«Contar la historia del patrimonio natural y cultural a través de los parques es una vía de gran impacto», subrayó.

Esta estrategia global conecta directamente con las demandas del mercado español, uno de los principales emisores europeos para Brasil, con 59.655 visitantes entre enero y abril de 2026, un 23,92 % más que en el mismo período de 2025, según datos de Embratur, -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-.

El gigante sudamericano está entre los cuatro principales destinos de los españoles en esta región, con experiencias culturales y de naturaleza como principales atractivos, pero la búsqueda del turismo sostenible es una tendencia creciente entre la población del país europeo.

De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma Booking.com en 2025, el 90 % de los españoles afirmó que desea realizar elecciones de viaje más sostenibles y que, en cierta medida, ya las está llevando a cabo.

De dunas a montañas, son muchos los paisajes icónicos que lucen en la plataforma Parques Naturales, que en su fase inicial se centra en el noreste y el norte de Brasil con dos rutas que mezclan aventura, naturaleza, gastronomía, arte y fiestas populares.

Con atractivos de esta talla, el turismo en unidades de conservación (UC) federales contribuyó con 3.400 millones de euros al Producto Interno Bruto (PIB) brasileño en 2025 y generó 1.642 millones de euros en ingresos para las familias locales, según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

Los parques nacionales concentraron la mayor parte del flujo de visitantes, con la cifra récord de 13,6 millones.

De acuerdo con el Instituto Semeia, el país tiene potencial para alcanzar los 20 millones de visitantes anuales hasta 2030, con un impacto potencial de 3.350 millones de euros al año en la economía, sin riesgos medioambientales. EFE

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